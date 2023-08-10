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Головин – 2-й по популярности в Fantasy Лиги 1. Кузяев – 26-й

Головин – 2-й по популярности в Fantasy Лиги 1. Кузяев – 26-й

Головина в свой состав выбрали 43,55% фэнтези-менеджеров на Sports.ru. Чаще в команду включают только форварда «Лиона» Александра Ляказетта – 44,9%.

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