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СК РФ предъявил обвинения экс-главе МИД Украины Климкину

СК РФ предъявил обвинения экс-главе МИД Украины Климкину

Global Look Press/Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com СК России предъявил обвинения бывшему Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину по делу о гибели более 580 человек в ходе проведения так называемой АТО в Донбассе.

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