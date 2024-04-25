СК РФ предъявил обвинения экс-главе МИД Украины Климкину

Global Look Press/Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com СК России предъявил обвинения бывшему Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину по делу о гибели более 580 человек в ходе проведения так называемой АТО в Донбассе.
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