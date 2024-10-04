Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    Соратница Тягнибо...
  • Дмитрий Боев
    Это занятно: страна, ведущая войну с твоим единственным и самым прочным союзником оказывается относится к тебе "не оч...Лукашенко пригроз...
  • Вовладар Даров
    Такого никогда не будет, белорусский народ никогда не забудет зверства в Хатыни!«В годы войны – ч...

Переворот нарратива: теперь Украина несет опасность для Запада

Переворот нарратива: теперь Украина несет опасность для Запада

На Западе уже не считают, что Украина гарантирует его безопасность и может победить Россию. Нарратив сменился и теперь усиление поддержки Украины может привести к ядерной войне с РФ, поэтому Западу проще завершить конфликт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх