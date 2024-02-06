Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком

Вооруженные силы Украины покинули крупный укрепленный район, расположенный под городом Донецком. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Игорь Кимаковский, советник лидера Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
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