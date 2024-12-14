«АиФ»: 64 финских семьи выгоняют из домов для расширения баз НАТО

В четырех регионах Финляндии уже 64 семьи получили уведомления о выселении из домов. Местный журналист Кости Хейсканен сообщил, что дома, в которых жили эти семьи, находятся недалеко от баз НАТО, пишет «АиФ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии