Тренер «Тампы» извинился за предложение надеть юбки на вратарей

Купер попросил судить его по делам, а не эмоциональным высказываниям.Pr Scr youtube.com/@TBLightningNHL--> Оказавшийся в центре скандала главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер извинился за своё предложение надевать юбки на вратарей клубов НХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии