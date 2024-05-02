Тренер «Тампы» извинился за предложение надеть юбки на вратарей

Купер попросил судить его по делам, а не эмоциональным высказываниям.Pr Scr youtube.com/@TBLightningNHL--> Оказавшийся в центре скандала главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер извинился за своё предложение надевать юбки на вратарей клубов НХЛ.