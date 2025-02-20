Кредит под залог без справок о доходах — в каких случаях это возможно?

Кредит под залог без справок о доходах — это вариант финансирования, который привлекает заемщиков, не имеющих официального подтверждения заработка или предпочитающих не раскрывать свои финансовые данные.
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