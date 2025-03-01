Медведчук высказался о планах по разделу Украины

Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария вынашивают идеи о присоединении отдельных украинских земель, заявил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа − За жизнь» Виктор Медведчук.
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