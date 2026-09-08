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Газета.ру

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Актер Алексей Фатеев признался, что у него родился сын

Актер Алексей Фатеев признался, что у него родился сын

Актер Алексей Фатеев вновь стал отцом. Звезда сериала «Улыбка пересмешника» объявил об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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