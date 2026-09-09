Вице-спикер ГД Чернышов посоветовал сохранять чеки из магазинов и банкоматов

Кассовые чеки подтверждают покупку и упрощают возврат товара или гарантийное обслуживание. Квитанции банкоматов могут понадобиться при спорных операциях, но их нельзя оставлять рядом с устройством, сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет Life.