«Ман Сити» – первый клуб в истории ЛЧ, забивший 3+ гола в 7 матчах подряд

«Сити» стал первым клубом в истории, забившим минимум 3 гола в 7 матчах Лиги чемпионов подряд. На групповом этапе «горожане» дважды победили «Црвену Звезду» (3:1, 3:2), «Лейпциг» (3:1, 3:2) и «Янг Бойз» (3:1, 3:0).
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