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  • Игорь Овчаренко
    Надо не просто говорить ,а делать .Делать каждый день. Гибнут мирные люди.В России ответили...
  • Житель Империи
    Послушайте хотя бы своих журналистов.На Западе раскрит...
  • Елена ДанильченкоБушуева
    этого товарища надо выслать нафик в США пусть там ему платят за размножение как говорится ума не надоОтец вундеркинда ...

США продлили разрешение на операции с попавшей под санкции Мосбиржей. Что могло стать причиной продления лицензий?

США продлили разрешение на операции с попавшей под санкции Мосбиржей. Что могло стать причиной продления лицензий?

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продлило разрешение на операции с попавшей под санкции Московской биржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ), а также Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября 2024 года.

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