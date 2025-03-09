Март – лучшее время для охоты за северным сиянием

Северное сияние чаще всего наблюдается весной, особенно в марте, сообщили астрономы. По словам специалистов, в марте в среднем бывает до шести дней с высокой геомагнитной активностью, в то время как в декабре только три.
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