Происшествия
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Происшествия

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В Хабаровске окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Амурской области, обвиняемого в серии интернет-мошенничеств

В ходе следствия установлено, что в период с сентября 2023 года по апрель 2025 года обвиняемый и неустановленное лицо реализовали схему хищения денежных средств граждан путем обмана.

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