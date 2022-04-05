Медвежий угол

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МИД ответил на призыв Чехии к дипломатам отказаться от службы России

МИД ответил на призыв Чехии к дипломатам отказаться от службы России

МИД ответил Чехии на призыв к дипломатам отказаться от службы России из-за Украины РИА Новости. Российский МИД в Telegram ответил коллегам из Чехии на их обращение к российским дипломатам прекратить службу России в связи с событиями на Украине.

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