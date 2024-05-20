Медикаменты для льготников были доставлены в Усть-Большерецкий район Камчатки

На Камчатке продолжается работа по повышению доступности лекарств для жителей региона. Это подтверждает последняя акция, проведенная министром здравоохранения Александром Гашковым, который лично доставил партию медикаментов в один из муниципальных районов – Озерновский, Усть-Большерецкий район.