Лекция «Насколько произвольно произвольное движение»

Уже в понедельник, 21 октября, в 18:00, в лектории Нейрокампуса состоится лекция к.б.н. Наталией Ивлиевой, в рамках которой мы поговорим о том, насколько действительно произвольны движения, которые мы считаем произвольными Когда: 21 октября, 18:00 Где: Федеральный центр мозга и нейротехнологий, улица Островитянова, 1, стр.