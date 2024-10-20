Антимракобес: н...
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Лекция «Насколько произвольно произвольное движение»

Лекция «Насколько произвольно произвольное движение»

Уже в понедельник, 21 октября, в 18:00, в лектории Нейрокампуса состоится лекция к.б.н. Наталией Ивлиевой, в рамках которой мы поговорим о том, насколько действительно произвольны движения, которые мы считаем произвольными Когда: 21 октября, 18:00 Где: Федеральный центр мозга и нейротехнологий, улица Островитянова, 1, стр.

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