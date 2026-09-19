ВС РФ сорвали ротацию ВСУ у двух населенных пунктов в Запорожской области

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов подразделений беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ сорвали ротацию противника у Малокатериновки и Григоровки в Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым