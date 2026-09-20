ЦИК: на инфраструктуру для выборов зафиксировано более 3 тысяч волн DDoS-атак

Более 3 тыс. волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру России было зафиксировано во время проведения выборов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
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