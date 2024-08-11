«Историю пишет победитель». В каком случае Евросоюз решится напасть на Россию

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Закон и Порядок

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Разгром колонны резервистов и молчание генералов свидетельствуют, что колонна была специально подставлена предателями в генштабе.
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19 час.
Станислав Бурченко
...число едениц тех. в колонне...
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19 час.
Артем Казаков
ни хрена это не означает.Нести херню не надо,тролль жЫрный. Или совсем  йопнутый на всю башню дебил,чтобы  такую шляпу задвигать.
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19 час.

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