Согревающие зимние напитки, которые можно брать с собой на улицу

Зима за окном морозит не на шутку, но это же всяко не повод сидеть дома? А это значит, что пришло время для горячих напитков, которые не только согреют ваши руки и сердца, но и сделают ваше локальное приключение веселее и интереснее.
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