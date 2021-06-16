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«Сочи» узнал своего точного соперника в еврокубках, «Спартак» - потенциального. ЕВРОКУБКИ-2021/22. Жеребьевка

«Сочи» узнал своего точного соперника в еврокубках, «Спартак» - потенциального. ЕВРОКУБКИ-2021/22. Жеребьевка

Будем надеяться, что команда Федотова не опростоволосится на старте квалификации, как «Динамо» и «Ростов» в прошлом году Вчера состоялась жеребьевка 2-го отборочного круга Лиги чемпионов и Лиги Конференций.

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