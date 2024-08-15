Григорий Лепс выступит в Фестивальном 🗓 27 августа, 20:00 📍 Орджоникидзе, 5 📍 От 4500₽ 🎵 Интересный Сочи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Григорий Лепс выступит в Фестивальном 🗓 27 августа, 20:00 📍 Орджоникидзе, 5 📍 От 4500₽ 🎵 Интересный Сочи.