Нормально ли, если парень не может обеспечить жену/девушку?

ONIX

Парню ВСЕГО 24 года, а он уже оказывается должен,должен,должен. Хочу заметить: они только встречаются. У баб мозг настолько развращен,что они в этой жизни совсем потерялись. В подобной ситуации,именно бабы стремятся сбежать из дома,от назойливой мамаши,а парень,имея на данном этапе проблемы с финансами и работой, не спешил бы с принятием подобного решения: посадить себе на шею здоровую,дееспособную девушку. Или по версии баб: не можешь платить,не встречайся? Так это вы перепутали услуги и отношения. Надо понимать,как по версии куриц,осуществляется их выбор. Встречаясь,в любом возрасте от 16 до 60,они реально считают,что их должны содержать и за них платить и критерий отбора в том и заключается,что бы проверить,а просто присесть на шею,дабы убедиться в надежности избранника. Что же касается самого избранника,то у него права выбора,по версии тех же куриц,нет вообще,потому как проверить ее,как она себя поведет в трудной жизненной ситуации,ему непозволительно,потому что он должен из кожи лезть дабы обеспечить еще даже не жену,а просто очередную курицу,которая сольется при первых же трудностях. Я уж не говорю о том,что курицу не дОлжно проверять на предмет создание уюта и ведение бытовых вопросов. То есть: или сразу тащи в ЗАГС ,перед этим ввали кучу бабла в период ухаживаний,дабы принцесса снизошла или будь любезен полностью содержать охеревшую от своей значимости особь,которая первый раз,за все время знакомства и вложенных в нее денег,постирала шнурки.Именно по этой причине,бабы потерялись,потому как они считают,что все ухаживания и траты,которые осуществляет мужчина,он их просто обязан делать и за это не стоит благодарить. А вот любой шаг в сторону партнера с ее стороны( приготовила,убралась,постирала,сравним подвигу ) Поэтому начиная жить вместе,женщина уже привыкла к тому,что мужчина,как обеспечивал,так и продолжает,то есть в этом плане ничего не меняется,а вот у нее наконец-то появляются обязанности и современным,инфантильным особям,это не нравится. Сколько тем на это написано: нравится гулять,принимать подарки,менять партнеров,никому не быть обязанной: зачем семья. А потом,когда поюзанная тушка,перестает приносить дивиденды и появилось желание создать семью и сесть опять на содержание,то оказывается все перспективные ребята уже давно заняты,а курице осталось по остаточному принципу. И тут начинается вой на болоте,что мужики перевелись,не от кого рожать,предоставьте льготы матери одиночки,дабы выполнила долг перед страной)))) Ну и конечно же в который раз двойные стандарты. МАМА ПРАВА!!!! В смысле МАМА? То есть,если парень скажет,что МАМА ПРАВА,это инфантильное чмо,не имеющий своей башки на плечах,а до сих пор не может отцепиться от маминой юбки. А вот у девушки,мама лезет в отношения,это все правильно,маму надо слушать,она плохого не посоветует. Какие же вы,курицы смешные: весело с вами...