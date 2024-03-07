На 2 месяца закроют участок дороги от перекрестка ХГМЗ до Субзоны в Актау

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области сообщает, что в связи с ремонтными работами на автомобильной дороге «от ХГМЗ до поста №17» будет временно закрыт участок автомобильной дороги от перекрестка ХГМЗ до Субзоны, протяженностью 700 метров (включая перекресток).