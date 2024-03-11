Пискарев: призывы избегать поездок в РФ могут помешать наблюдению на выборах

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации расценивает призывы стран НАТО воздержаться от поездок в РФ как попытку помешать международному наблюдению на предстоящих президентских выборах.
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