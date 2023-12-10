В Новосибирске возложили цветы к бюсту Героя СССР Александра Покрышкина

Ветераны, общественники, депутаты и чиновники региона почтили память трижды героя Советского Союза.В субботу, 9 декабря, несмотря на сильнейшие морозы, в Новосибирской области состоялись церемонии, приуроченные ко Дню Героев Отечества.
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