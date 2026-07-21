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«Я за свет не могу заплатить»: как сегодня живёт и работает Алексей Горбунов

«Я за свет не могу заплатить»: как сегодня живёт и работает Алексей Горбунов

«Я за свет не могу заплатить! Я, народный артист Украины, не могу заплатить за свет», — так Алексей Горбунов в одном из интервью описал свое нынешнее положение.

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