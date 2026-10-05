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ХХ Международная научно-практическая конференция пройдет в МГУСиТе

ХХ Международная научно-практическая конференция пройдет в МГУСиТе

Московский государственный университет спорта и туризма (МГУСиТ) 20 и 21 октября примет ХХ юбилейную Международную научно-практическую конференцию «Современные тенденции, проблемы и пути развития физической культуры, спорта, туризма и гостеприимства».

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