Российская пехота ликвидировала в Курской области разведгруппу ВСУ

ВС РФ удалось уничтожить трех боевиков Российские пехотинцы ликвидировали у села Нижняя Паровая в Курской области украинскую разведывательную группу из трех человек, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
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