Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Московской области объявили ракетную опасность

В Московской области объявили ракетную опасность

В Московской области объявлена ракетная опасность. Региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) призвала жителей оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие, сообщается в официальном канале ведомства.

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