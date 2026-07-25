В Московской области объявили ракетную опасность

В Московской области объявлена ракетная опасность. Региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) призвала жителей оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие, сообщается в официальном канале ведомства.
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