Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 924 подписчика

Судьи матча «Рубина» и «Краснодара» получили угрозы

Судьи матча «Рубина» и «Краснодара» получили угрозы

Инцидент произошел в подтрибунном помещении. Все события занесли в протокол матча. После матча первого тура российского чемпионата между «Рубином» и «Краснодаром» судьи получили угрозы, следует из протокола, который опубликован на сайте РПЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии