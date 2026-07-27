Судьи матча «Рубина» и «Краснодара» получили угрозы

Инцидент произошел в подтрибунном помещении. Все события занесли в протокол матча. После матча первого тура российского чемпионата между «Рубином» и «Краснодаром» судьи получили угрозы, следует из протокола, который опубликован на сайте РПЛ.
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