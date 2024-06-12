Ноябряне помогут с ремонтом котельных в двух селах Волновахского района

Жителям сел Новотроицкое и Ольгинка Волновахского района помогут подготовиться к сезону холодов. Власти Ноябрьска организуют ремонт котельных, об этом стало известно по результатам визита главы города Алексея Романова в подшефные населенные пункты Волновахского района.