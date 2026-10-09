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Регионы России

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Ozon и Ингосстрах прекращают программу страхования товаров продавцов с 13 октября

Ozon и Ингосстрах прекращают программу страхования товаров продавцов с 13 октября

Ozon и СПАО «Ингосстрах» приняли решение о прекращении действующей программы страхования товаров продавцов маркетплейса с 13 октября 2026 года.

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