Памфилова: выборы пройдут достойно вопреки русофобам

александр бажан

Не понимаю-зачем проведут выборы?????????? Все и так знают кто пройдет, даже если они и не наберут(а они не наберут) голоса. Так же не понимаю-зачем голосовать по партийным спискам?????????? Все равно ..... эта партия ..... проскочит.