Политика как он...
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Политика как она есть

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Памфилова: выборы пройдут достойно вопреки русофобам

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова провела рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Смольном.

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Комментарии
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александр бажан
Не понимаю-зачем проведут выборы??????????  Все и так знают кто пройдет, даже если они и не наберут(а они не наберут) голоса.  Так же не понимаю-зачем голосовать по партийным спискам?????????? Все равно ..... эта партия  .....  проскочит.
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1 м.
Александр
Кого выбрали?
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1 м.
Юрий Пешков
В сентябре узнаешь
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1 м.