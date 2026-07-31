Председатель Центризбиркома Элла Памфилова провела рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Смольном.
Памфилова: выборы пройдут достойно вопреки русофобам
Комментарии
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александр бажан
Не понимаю-зачем проведут выборы?????????? Все и так знают кто пройдет, даже если они и не наберут(а они не наберут) голоса. Так же не понимаю-зачем голосовать по партийным спискам?????????? Все равно ..... эта партия ..... проскочит.
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1 м.
Александр
Кого выбрали?
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1 м.
Юрий Пешков
В сентябре узнаешь
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1 м.
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