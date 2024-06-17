Коренной перелом в настроениях обитателей незалэжной

Всё-таки нельзя отказать в политическом чутье режиму Зеленского, который столь долго и неохотно принимал требуемый западными «партнерами» новый мобилизационный закон, хотя, по сути, он лишь легализовал, да и то лишь отчасти, давно сложившиеся методы набора в ВСУ.
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