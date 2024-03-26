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Царьград

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Лукашенко из-за теракта в "Крокусе" поставил Кремль в неудобное положение

Лукашенко из-за теракта в "Крокусе" поставил Кремль в неудобное положение

"Они бы не могли пойти в Беларусь", - именно с такими словами выступил Александр Григорьевич перед журналистами, рассуждая о системе безопасности, которая необходима при проведении таких крупных мероприятий, как концерт в "Крокусе", перед которым и начался кровавый теракт по Подмосковье 22 марта.

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