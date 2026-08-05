МО: ВС РФ ударили по логистике и распределительным центрам в Киеве и области

Вооруженные силы России нанесли удары по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, задействованные в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников.
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