ВО: военных ВСУ обязали ежедневно читать «Речь победителя» для поднятия морального духа

Происходящее под Артемовском (Бахмутом) и на остальных направлениях, включая колоссальные потери личного состава ВС Украины, уронило моральный дух украинских военнослужащих, пропаганда и обещания Киева тоже не помогают, пишет "Военное обозрение".
Происходящее под Артемовском (Бахмутом) и на остальных направлениях, включая колоссальные потери личного состава ВС Украины, уронило моральный дух украинских военнослужащих, пропаганда и обещания Киева тоже не помогают, пишет "Военное обозрение".
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