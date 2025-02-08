Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Калининградская энергосистема перешла на автономный режим работы

Калининградская энергосистема перешла на автономный режим работы

Энергосистема Калининградской области с 8 февраля начала работу в автономном режиме после выхода Латвии, Литвы и Эстонии из единого энергетического кольца с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, говорится в сообщении Минэнерго.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх