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Столичные компании увеличили производственные площади благодаря поддержке Москвы

Столичные компании увеличили производственные площади благодаря поддержке Москвы

Благодаря поддержке столичных властей городские промышленные компании активно развиваются и открывают новые производственные площадки, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

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