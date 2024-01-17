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Депутат Шонус на угрозы США напомнил, что Крым является частью ядерной державы

Депутат Шонус на угрозы США напомнил, что Крым является частью ядерной державы

Заместитель председателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что США в своих планах и заявлениях стоит брать в расчет тот момент, что полуостров является частью ядерного государства.

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