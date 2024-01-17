Депутат Шонус на угрозы США напомнил, что Крым является частью ядерной державы

Заместитель председателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что США в своих планах и заявлениях стоит брать в расчет тот момент, что полуостров является частью ядерного государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии