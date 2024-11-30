Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Это больно и для меня»: бросивший жену Тимур Родригез заявил, что тяжело переживает развод

«Это больно и для меня»: бросивший жену Тимур Родригез заявил, что тяжело переживает развод

Бросивший жену по телефону Тимур Родригез признался, что тяжело переживает развод. Несмотря на то, что инициатором расставания с Анной Керимовой был именно артист, он заявил, что это решение ему далось нелегко.

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Комментарии
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НЕ
Натали Егорова
Ну кто бы сомневался...Ох уж эти артистики..
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17 час.

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