«Это больно и для меня»: бросивший жену Тимур Родригез заявил, что тяжело переживает развод

Бросивший жену по телефону Тимур Родригез признался, что тяжело переживает развод. Несмотря на то, что инициатором расставания с Анной Керимовой был именно артист, он заявил, что это решение ему далось нелегко.
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