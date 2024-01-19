Snapdragon 8 Gen 4 протестировали на инженерном устройстве — стабильная высокая про...

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Snapdragon 8 Gen 4 протестировали на инженерном устройстве — стабильная высокая производительностьSnapdragon 8 Gen 4 станет первым процессором для смартфонов от Qualcomm, оборудованным специальными ядрами Oryon, взятыми из семейства Apple A-серии.

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