НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

«Рейнджерс» выиграли регулярный чемпионат НХЛ. Клуб обновил свой рекорд по очкам за сезон (114)

Клуб из Нью-Йорка обыграл «Оттаву» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 114 очков (клубный рекорд) в 81 матче и стала недосягаемой для конкурентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх