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Ильхам Алиев дерзит, защищая диаспору? Азербайджанские элиты боятся этого шага России

Ильхам Алиев дерзит, защищая диаспору? Азербайджанские элиты боятся этого шага России

В последнее время можно было наблюдать, как хамство Ильхама Алиева по отношению к России продолжало расти, как и количество нападок со стороны Азербайджана, и причин тому несколько.

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