Читательница Мойки78 показала фото, вариации которого наделали шума в городе вечером 20 сентября. В объектив ее камеры попало облако, которое многие приняли за задымление на верхних этажах Лахта центра.
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Читательница Мойки78 показала фото, вариации которого наделали шума в городе вечером 20 сентября. В объектив ее камеры попало облако, которое многие приняли за задымление на верхних этажах Лахта центра.