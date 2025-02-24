Если Зеленский решится на «грязную бомбу», его уберут быстрее, чем он может представить

Самая опасная провокация с его стороны — это атака на АЭС Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Александр Дмитриевский Владимир Сапунов Владимир Зеленский может использовать все средства, вплоть до ударов по своим и применения «грязной бомбы», чтобы «перевести стрелки», считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.