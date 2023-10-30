ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР, и тут же получили жесткий ответ по всем фронтам: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 30 октября 2023 года Юлия СоколоваМинистерство обороны Российской Федерации дало официальное заявление о сбитых самолетах Вооруженных сил Украины.