Киев получил от Вашингтона ракеты дальнего действия ATACMS

В США не верят обещаниям Украины не применять опасное оружие по территории РоссииУкраина ещё в марте получила от США тактические баллистические ракеты ATACMS, - с таким заявление выступили официальные власти Америки.
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